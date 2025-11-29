День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:38

В Волгограде обследуют дома после атаки украинских дронов

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Волгограде началось обследование домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба городской мэрии. Специалисты оценивают масштабы разрушений после ночного инцидента. Здания проверяются при участии представителей управляющих компаний.

По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов, — заявили в городской администрации.

После завершения поквартирного осмотра жильцы постепенно возвращаются в свои дома. Власти обеспечивают координацию работ по оценке ущерба и восстановлению поврежденного имущества в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась. По его словам, одному из них медицинскую помощь оказали на месте.

Утром 29 ноября в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над Россией. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.

атаки
дроны
ВСУ
Россия
дома
Волгоград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.