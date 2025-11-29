В Волгограде обследуют дома после атаки украинских дронов

В Волгограде началось обследование домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба городской мэрии. Специалисты оценивают масштабы разрушений после ночного инцидента. Здания проверяются при участии представителей управляющих компаний.

По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов, — заявили в городской администрации.

После завершения поквартирного осмотра жильцы постепенно возвращаются в свои дома. Власти обеспечивают координацию работ по оценке ущерба и восстановлению поврежденного имущества в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась. По его словам, одному из них медицинскую помощь оказали на месте.

Утром 29 ноября в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над Россией. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.