Небо над Махачкалой осталось без самолетов

В аэропорту Уйташ города Махачкалы введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Аэропорт Махачкала (Уйташ). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.