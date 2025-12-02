День матери
02 декабря 2025 в 05:07

Небо над Махачкалой осталось без самолетов

Росавиация: временные ограничения на полеты введены в аэропорту Махачкалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В аэропорту Уйташ города Махачкалы введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Аэропорт Махачкала (Уйташ). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

Махачкала
аэропорты
ограничения
Росавиация

