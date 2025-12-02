Ложный донос обернулся против россиянки уголовным делом СК: жительница Волгограда пойдет под суд после ложного обвинения в насилии

В Волгограде женщина, заявившая о сексуальном насилии, сама стала фигуранткой уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Расследование не подтвердило ее версию событий, и теперь россиянке грозит до трех лет лишения свободы за ложный донос.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, местная жительница в начале июня обратилась в полицию. Она обвинила двух человек, один из которых являлся несовершеннолетним, в совершении насильственных действий. Правоохранители предупредили ее об ответственности за заведомо ложный донос, однако женщина настояла на подаче заявления.

В ходе следствия обвинения полностью развалились. Следователи установили, что описанные события происходили по доброй воле.

Было доказано, что указанные женщиной события носили добровольный и обоюдный характер, — говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что курьер службы доставки DoorDash в США предстала перед судом за незаконную съемку клиента в частном доме. 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон проникла в жилище и сняла на видео спящего без штанов мужчину, после чего разместила запись в TikTok с ложными обвинениями в сексуальных домогательствах.