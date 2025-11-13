Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 20:50

Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета

Парфенчиков: при крушении самолета в Карелии никто из жителей не пострадал

Артур Парфенчиков Артур Парфенчиков Фото: Виталий Невар/РИА Новости
Никто из жителей Прионежского района Карелии не пострадал в результате крушения самолета, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в Telegram-канале. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в результате погибли два члена экипажа.

Никто из жителей не пострадал, самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов. Ведется работа по установлению причин падения истребителя, — написал Парфенчиков.

В Минобороны РФ сообщили, что произошло крушение самолета Су-30. В оборонном ведомстве подтвердили гибель экипажа. На месте работают экстренные службы. Неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт.

До этого сообщалось, что число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Воздушный транспорт упал у побережья Каспийского моря, всего в 50 метрах от берега. Он рухнул на строящийся гостевой дом, в момент крушения внутри никого не было.

Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
