Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета Парфенчиков: при крушении самолета в Карелии никто из жителей не пострадал

Никто из жителей Прионежского района Карелии не пострадал в результате крушения самолета, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в Telegram-канале. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, в результате погибли два члена экипажа.

Никто из жителей не пострадал, самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов. Ведется работа по установлению причин падения истребителя, — написал Парфенчиков.

В Минобороны РФ сообщили, что произошло крушение самолета Су-30. В оборонном ведомстве подтвердили гибель экипажа. На месте работают экстренные службы. Неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт.

