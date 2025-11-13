Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:54

К мясу, картошечке или плову — эта капуста творит чудеса с любым блюдом: мой рецепт идеальной закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта капуста — идеальный компаньон для жареной картошки, плова, котлет или шашлыка. Она освежает вкус жирных блюд и придает трапезе легкую пикантность.

Для закуски мне понадобится капуста (2 кг), морковь (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), чеснок (4 зубчика). Для рассола: вода (1 л), соль (2 ст. л.), сахар (5 ст. л.), масло (100 мл), уксус 6% (100 мл), лавровый лист, черный перец горошком.

Капусту шинкую не очень тонкой соломкой. Морковь тру на крупной терке. Болгарский перец очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Чеснок нарезаю пластинами. Овощи складываю в большой эмалированный таз или миску и аккуратно перемешиваю руками, не приминая. Готовлю маринад: в кастрюле смешиваю воду, соль, сахар, масло, лаврушку и перец горошком. Довожу до кипения, снимаю с огня и сразу вливаю уксус. Горячим маринадом заливаю овощную смесь. Аккуратно перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился. Оставляю капусту остывать при комнатной температуре под крышкой. После этого убираю в холодильник. Уже через 12 часов капуста будет готова, но на следующий день она станет еще вкуснее и ароматнее. Храню в холодильнике в закрытой таре.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Семья и жизнь
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Семья и жизнь
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Общество
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Семья и жизнь
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Общество
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
еда
рецепты
капуста
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за слов о казахах
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.