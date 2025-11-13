Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках. Мечтаете о вкусном и сытном ужине, который не оставит тяжести в желудке? Это блюдо станет вашим верным помощником в поддержании баланса между наслаждением и заботой о фигуре! Нежная капуста, диетическая куриная грудка и ароматные овощи создают гармоничный ансамбль, который порадует ваши вкусовые рецепторы и организм в целом.

Начните с 600 грамм свежей капусты, которую нужно нашинковать, посолить и хорошенько помять руками — это поможет ей быстрее стать мягкой и выделить сок. Переложите капусту в глубокую сковороду или кастрюлю, добавьте немного воды и тушите 5-7 минут. Тем временем подготовьте морковь и луковицу: натрите морковь на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Отправьте овощи к капусте. 200 грамм куриной грудки нарежьте удобными кусочками и добавьте к остальным ингредиентам. Тушите под крышкой около 15 минут, а в конце добавьте перец и 2 столовые ложки томатной пасты, 1 столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку сахара для пикантности и красивого оттенка. Подавайте горячим, наслаждаясь нежным вкусом и легкостью этого блюда!

Ранее мы готовили розовую капусту по-армянски. Обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике.

