В интернате Нижнего Новгорода появится «бесплатный магазин» одежды

В Понетаевском психоневрологическом интернате Нижнего Новгорода планируют открыть «бесплатный магазин» одежды, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на АНО «Служба защиты прав». Это уже третий подобный проект в городе.

«Магазин» — не случайное слово. В момент подготовки проекта организаторы сознательно отказались от нейтральных названий вроде «салона» или «шоурума» для того, чтобы у подопечных формировалось полноценное ощущение похода именно в магазин, где они могут походить, выбрать, примерить одежду. Впоследствии она безвозмездно останется с ними до конца использования, — рассказала представитель пресс-службы АНО «Служба защиты прав» Александра Ефремова.

Она отметила, что такая возможность позволит подарить постояльцам возможность выбора и ощущения личного пространства. Обеспечивать проект одеждой будет фонд «Второе дыхание».

Ранее сообщалось, что более половины россиян занимаются благотворительностью. Из общего числа опрошенных 24% помогают нуждающимся, 14% — больным людям, 12% — приютам для животных, 7% — детским домам, 5% — ветеранам и пожилым людям.





