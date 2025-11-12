Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:00

Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике. Эта пикантная капуста станет настоящим открытием для любителей ярких вкусов! Сочетание хрустящей капусты, сладковатой свеклы и острой перчинки создает неповторимый букет. Такая закуска отлично дополнит мясные блюда и станет гордостью вашей коллекции рецептов.

Для приготовления возьмите 5 кг капусты и нарежьте кочан на 6-8 крупных частей. Подготовьте 0,5 кг свеклы, нарезанной тонкими кружочками, один острый перец и очищенный корень хрена. Теперь приготовьте рассол: на 1,2 литра воды добавьте столовую ложку соли, лавровый лист и 5 горошин черного перца. Прокипятите рассол 15 минут и полностью остудите. В простерилизованные банки плотно уложите капусту со свеклой, равномерно распределив хрен и острый перец. Залейте остывшим рассолом, закройте капроновыми крышками и оставьте при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Затем переместите в прохладное место — через неделю вы получите ароматную хрустящую закуску с красивым розовым оттенком!

Ранее мы готовили необычный капустный салат на Новый год. Обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий.

салаты
капуста
свекла
овощи
квашеная капуста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
