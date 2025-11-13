Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:54

Рецепт, который поощряет эксперименты — готовлю курочку так: каждый раз необычно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт прощает любые эксперименты. Вместо ананаса можно взять персики или манго, а йогурт заменить на кефир. Результат всегда будет восхитительным.

Для блюда мне понадобится: куриные бедра без кости (1 кг), консервированные ананасы (1 банка), твердый сыр (100 г), майонез (2 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зернистая горчица (1 ст. л.), соль, перец, зелень.

Разогреваю духовку до 185 °C. Куриные бедра промываю, обсушиваю и выкладываю в форму для запекания кожей вниз. Солю и перчу с обеих сторон. В отдельной миске смешиваю майонез, сметану и горчицу до однородности. Получившимся соусом густо смазываю куриные бедра. Сверху выкладываю кусочки консервированного ананаса (сок можно не сливать полностью, он добавит сочности). Присыпаю все тертым сыром. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 45 минут. Этот этап нужен, чтобы мясо полностью пропеклось и стало очень мягким. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился, создав аппетитную корочку. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатый рис или картофельное пюре, которые отлично дополнят сладковатый соус.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Общество
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Общество
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Семья и жизнь
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Семья и жизнь
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
еда
рецепты
курица
ананасы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.