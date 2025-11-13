Рецепт, который поощряет эксперименты — готовлю курочку так: каждый раз необычно и вкусно

Этот рецепт прощает любые эксперименты. Вместо ананаса можно взять персики или манго, а йогурт заменить на кефир. Результат всегда будет восхитительным.

Для блюда мне понадобится: куриные бедра без кости (1 кг), консервированные ананасы (1 банка), твердый сыр (100 г), майонез (2 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зернистая горчица (1 ст. л.), соль, перец, зелень.

Разогреваю духовку до 185 °C. Куриные бедра промываю, обсушиваю и выкладываю в форму для запекания кожей вниз. Солю и перчу с обеих сторон. В отдельной миске смешиваю майонез, сметану и горчицу до однородности. Получившимся соусом густо смазываю куриные бедра. Сверху выкладываю кусочки консервированного ананаса (сок можно не сливать полностью, он добавит сочности). Присыпаю все тертым сыром. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 45 минут. Этот этап нужен, чтобы мясо полностью пропеклось и стало очень мягким. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился, создав аппетитную корочку. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатый рис или картофельное пюре, которые отлично дополнят сладковатый соус.

