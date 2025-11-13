На замес 5 минут и на выпечку 15: обалденные творожные рогалики — теперь никаких химозных печенек в доме

На замес 5 минут и на выпечку 15: обалденные творожные рогалики — теперь никаких химозных печенек в доме. Мечтаете о свежей выпечке к утреннему кофе, но нет времени на долгое приготовление? Эти творожные рогалики станут вашим идеальным решением! Они сочетают в себе нежную текстуру песочного печенья и легкую творожную кислинку. А главное — готовятся так просто, что справятся даже те, кто никогда не дружил с тестом.

В глубокой миске смешайте 200 грамм творога 5%, 80 грамм размягченного сливочного масла, 50 грамм сахара и щепотку ванильного сахара. Добавьте один желток и тщательно перемешайте. Постепенно вводите 160 грамм просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя — тесто должно получиться мягким, но не липнущим к рукам. Раскатайте пласт толщиной около 1 см, нарежьте треугольниками и сверните аккуратные рогалики. Выложите на противень, смажьте желтком для золотистой корочки и выпекайте при 180°С примерно 15 минут. Аромат, который наполнит вашу кухню, соберет всех домочадцев еще до готовности!

