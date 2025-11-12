Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:09

Запредельно красивый новогодний стол: маленькие хитрости для идеального праздника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новогодний стол — это не просто еда, а настоящий спектакль, где каждое блюдо играет свою роль. Создать его под силу каждой хозяйке, если знать несколько профессиональных, но простых секретов. Это превратит ваш праздник в незабываемое событие для всех гостей.

Чтобы гости пришли в восторг, начните с цветовой гаммы — пусть на столе появятся элегантные зеленые акценты, но без лишней пестроты. Салаты, поданные в изящных порционных баночках, выглядят современно и очень удобны. Мясные и сырные нарезки красиво расположите на специальных досках, играя на цветовом контрасте.

Горячее смело ставьте в центре стола на большом блюде, чтобы каждый мог выбрать кусочек по вкусу. А вот для сладкого финала освободите пространство, убрав основную еду, и подайте десерт с ароматным чаем или кофе. Такой подход создаст по-настоящему волшебную атмосферу.

Ранее сообщалось, что резать лук без мучительных слез теперь реально благодаря одной хитрости. Оказывается, спасение от раздражения глаз находится прямо у вас под рукой — на кухонной плите.

Новый год
праздники
сервировки
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.