Больше никаких слез: новый взгляд на нарезку лука — хозяйкам на заметку

Резать лук без мучительных слез теперь реально благодаря одной хитрости. Оказывается, спасение от раздражения глаз находится прямо у вас под рукой — на кухонной плите.

Разместите разделочную доску возле включенной конфорки, и горячий воздух моментально разрушит вредные летучие вещества, выделяемые луком. Открытое пламя или электрический нагреватель действуют как естественный барьер, защищая ваши глаза от раздражения. Больше не придется мочить нож в воде или прятаться за очками — простой прием решит проблему мгновенно и эффективно.

