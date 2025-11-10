Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:26

Больше никаких слез: новый взгляд на нарезку лука — хозяйкам на заметку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резать лук без мучительных слез теперь реально благодаря одной хитрости. Оказывается, спасение от раздражения глаз находится прямо у вас под рукой — на кухонной плите.

Разместите разделочную доску возле включенной конфорки, и горячий воздух моментально разрушит вредные летучие вещества, выделяемые луком. Открытое пламя или электрический нагреватель действуют как естественный барьер, защищая ваши глаза от раздражения. Больше не придется мочить нож в воде или прятаться за очками — простой прием решит проблему мгновенно и эффективно.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

лук
овощи
советы
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
