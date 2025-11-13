Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково ТАСС: освобождение Синельниково открывает путь к полному контролю над Волчанском

Освобождение населенного пункта Синельниково в Харьковской области позволяет российским военным установить контроль над южными окраинами Волчанска, сообщили ТАСС в силовых ведомствах РФ. По словам собеседника агентства, это достижение создает предпосылки для полного освобождения всего города.

ВСУ цеплялись за этот небольшой населенный пункт и понесли колоссальные потери в лесных массивах. Бойцы «Севера» проявили себя героически, — сказали в силовых структурах.

Важным стратегическим преимуществом стало установление контроля над противоположным берегом реки Волчья, что создает благоприятные условия для завершения операции по освобождению Волчанска. Собеседник агентства подчеркнул, что это закономерно предопределяет скорый переход всей территории города под контроль российских войск.

Ранее появились сообщения, что российские военные освободили Синельниково, расположенное в Харьковской области. В оборонном ведомстве уточнили, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за последние сутки нейтрализовали 157 беспилотников. Также армии России удалось перехватить одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».