13 ноября 2025 в 17:44

Ялтинский суд отправил в СИЗО заместителя мэра по обвинению во взятке

Замглавы администрации Ялты Беломестнова арестована по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ялтинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации Ялты Ирине Беломестновой. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда в отношении Беломестновой И. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2026 года, — отметили в суде.

О задержании заместителя главы администрации города днем ранее сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева. По ее данным, сотрудники администрации активно содействуют правоохранителям.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны начальник пресс-службы полиции и администратор новостного канала «Конкретно.ру», которые несколько лет торговали закрытой информацией из полицейских сводок. Фигурант получал деньги за предоставление ежедневных отчетов о происшествиях и видео с городских камер наблюдения. По данным следствия, схема работала с 2022 года — блогер платил полицейскому за эксклюзивную информацию.

В Челябинске был задержан бывший заместитель начальника ГАИ подполковник Олег Жиляев, которого подозревают в получении взяток стройматериалами. По данным следствия, с января 2024 по май 2025 года он покровительствовал подрядчику в сфере дорожного хозяйства.

