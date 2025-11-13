Ялтинский суд отправил в СИЗО заместителя мэра по обвинению во взятке

Ялтинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации Ялты Ирине Беломестновой. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда в отношении Беломестновой И. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2026 года, — отметили в суде.

О задержании заместителя главы администрации города днем ранее сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева. По ее данным, сотрудники администрации активно содействуют правоохранителям.

