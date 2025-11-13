Главу пресс-службы ГУ МВД по Петербургу отправили под домашний арест

Начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправили под домашний арест, сообщает ТАСС. По версии следствия, он получил не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения представителю новостного сайта «Конкретно.ру».

Суд постановил <…> в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу отказать, <…> избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток, — сказал судья.

По данным следствия, схема работала с 2022 года — администратор новостного канала платил полицейскому за эксклюзивную информацию. При обысках у администратора канала изъяли технику с полицейскими сводками и другой служебной информацией.

До этого был начат процесс конфискации имущества бывшего начальника управления ГАИ по Челябинску Александра Гайде, которого задержали за получение взяток. Иск об обращении в доход государства его активов направил исполняющий обязанности прокурора региона.