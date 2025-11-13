Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:31

Главу пресс-службы ГУ МВД по Петербургу отправили под домашний арест

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправили под домашний арест, сообщает ТАСС. По версии следствия, он получил не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения представителю новостного сайта «Конкретно.ру».

Суд постановил <…> в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу отказать, <…> избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток, — сказал судья.

По данным следствия, схема работала с 2022 года — администратор новостного канала платил полицейскому за эксклюзивную информацию. При обысках у администратора канала изъяли технику с полицейскими сводками и другой служебной информацией.

До этого был начат процесс конфискации имущества бывшего начальника управления ГАИ по Челябинску Александра Гайде, которого задержали за получение взяток. Иск об обращении в доход государства его активов направил исполняющий обязанности прокурора региона.

полиция
МВД
происшествия
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.