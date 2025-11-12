Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:25

Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества

Суд рассматривает иск о конфискации активов бывшего главы ГАИ Челябинска Гайде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начат процесс конфискации имущества бывшего начальника управления ГАИ по Челябинску Александра Гайде, которого задержали за получение взяток, следует из картотеки Центрального районного суда. В ней указано, что иск об обращении в доход государства его активов направил исполняющий обязанности прокурора региона.

Согласно материалам дела, в числе истцов числятся ГУФССП России по Челябинской области и МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях. Ответчиками по иску выступают сам Александр Гайде и, предположительно, его дети — Виктория и Владимир. В качестве третьих лиц также указаны Элина Гайде, Валентина Галифанова, Межрайонная инспекция ФНС России по Челябинской области и региональное управление Росреестра.

Следствие считает, что с января 2018 по май 2024 года соучредитель компании «Капиталстрой» Ромик Варданян через посредника передал Гайде две взятки в виде имущества. В ответ чиновник, по версии СКР, давал указания подчиненным не штрафовать руководство и работников фирмы за нарушения правил дорожного движения.

Ранее в Челябинске был задержан бывший заместитель начальника ГАИ подполковник Олег Жиляев, которого подозревают в получении взяток стройматериалами. По данным следствия, с января 2024 по май 2025 года он покровительствовал подрядчику в сфере дорожного хозяйства. Было установлено, что за ускорение согласования проектной документации Жиляев получил от соучредителя «Капиталстроя» Варданяна 100 тонн асфальта стоимостью более 500 тыс. рублей.

взятки
имущество
ГАИ
прокуратура
