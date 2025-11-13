Долина примерила на себя костюм «из долларов» Долина облачилась в костюм с принтом в виде долларовых купюр

Народная артистка России Лариса Долина облачилась в костюм с принтом долларов и исполнила песню «За деньги да» рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина, в девичестве — Зотеева), сообщает StarHit. Все это произошло на съемках музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика».

Долина сыграла в киноленте роль двоюродной тети товарища Саахова — главного антагониста советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В фильме также появятся такие артисты, как Тимур Батрутдинов в роли Шурика, Марина Кравец в образе Нины.

Она управляет всем и всеми. И у нее не забалуешь! Сильная, мощная натура. Не в первый раз играю таких. Для того, чтобы героиня получилась такой, какой ее задумал режиссер, нужно ее полюбить, какой бы она ни была, даже плохой, — заявила Долина.

Ранее стали известны подробности райдера певицы в предновогодний период. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей. Ездить артистка предпочитает на автомобиле представительского класса. Долина настаивает, чтобы это был не внедорожник, а в гримерке не должно быть лилий — на них у нее аллергия.