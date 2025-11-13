Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:42

На Моргенштерна пожаловались в СК России

В СК поступила жалоба на Моргенштерна из-за перепродажи земли в Подмосковье

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Жалоба на рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поступила в СК РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артист мог попытаться скрыть и перепродать арестованную землю, которой владеет в Подмосковье.

Канал отмечает, что участок поделен на две части, где с одной стороны стоит особняк и теннисный корт, а с другой — баня с выходом к Малой Истре. Первую арестовало государство, после чего рэпер, предположительно, мог переписать остров на доверенное лицо. В посте говорится, что дом у него в ипотеке с 2021 года на 26 лет.

До этого саратовский бизнесмен Глеб Рыськов писал заявление в Миннистерство экологии и природопользования Московской области. Предприниматель просил проверить земельный участок Моргенштерна, который накладывается на береговую полосу реки.

Ранее власти Литвы на 10 лет запретили рэперу въезд в республику. Представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас заявил, что в Вильнюсе сочли угрозой нацбезопасности нахождение исполнителя на территории Латвии.

