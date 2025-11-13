Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:54

Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в одну страну

Власти Литвы запретили Моргенштерну въезд в страну на 10 лет

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Власти Литвы на 10 лет запретили въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас. В Вильнюсе сочли, что нахождение исполнителя в республике может представлять угрозу национальной безопасности, передает ТАСС

Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет, — сказал глава департамента.

По словам представителя ведомства, такое решение принято на основе обращения МИД Литвы. Также мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил внести российского рэпера в список нежелательных лиц на территории Литвы.

Он напомнил, что Моргенштерн по запросу СБУ был включен Министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Основной причиной своего предложения мэр назвал позицию рэпера относительно принадлежности Крыма.

Ранее стало известно, что Моргенштерн официально завершил свою предпринимательскую деятельность на территории России. По данным сервиса «БИР-Аналитик», решение о полном прекращении работы его ИП было принято самим артистом.

Литва
рэперы
иноагенты
Алишер Моргенштерн
