Известный рэпер-иноагент закрыл бизнес в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально завершил свою предпринимательскую деятельность на территории России, передает РИА Новости со ссылкой на информацию сервиса «БИР-Аналитик». Решение о полном прекращении работы его ИП было принято самим артистом. В карточке предпринимателя содержится соответствующая запись, подтверждающая добровольный характер этого шага.

Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, — сказано в соответствующей карточке.

Предприятие было первоначально зарегистрировано в апреле 2018 года, а его основной деятельностью значилась организация развлекательного досуга. Таким образом, бизнес функционировал на протяжении нескольких лет до настоящего момента.

Ранее Моргенштерн объявил о европейском туре, который пройдет с 4 октября по 5 декабря. Он сообщил, что впервые за пять лет всем участникам его команды удалось получить визы.