13 ноября 2025 в 17:34

Военэксперт оценил опасность американской МБР Minuteman III для России

Военэксперт Леонков: система ПРО России отразит атаку Minuteman III

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Система противоракетной обороны России способна отразить атаку с применением американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сказал в беседе с NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. При этом он подчеркнул, что западная МБР, способная нести ядерные боеголовки, сама по себе является опасным оружием.

МБР Minuteman III, как и любое ядерное оружие, представляет угрозу. Защищаемся мы от этой угрозы средствами противоракетной обороны, которые у нас стоят на вооружении: комплексы А-135 «Амур», С-500. В ближайшее время будет принят на вооружение противоракетный комплекс А-235 «Нудоль», который полностью закроет наше воздушно-космическое пространство от такого рода угроз, — сказал Леонков.

Военный эксперт также напомнил, что Minuteman III состоит на вооружении США с 1970 года. Однако, обратил внимание Леонков, данное оружие регулярно модернизируется.

Эти ракеты прошлого поколения, однако Minuteman III регулярно модернизируют в рамках специальных программ, — добавил собеседник.

В начале ноября стало известно о тестовом запуске МБР Minuteman III в США в рамках учений GT 254. Ракета, оснащенная учебной боеголовкой без ядерного заряда, была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и пролетела около 6,7 тыс. километров.

