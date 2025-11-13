Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе Военэксперт Кнутов: Макрон знает, что ЕС не выиграть гонку вооружений в космосе

Президент Франции Эммануэль Макрон знает, что странам Евросоюза не выиграть гонку вооружений в космосе, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что современные и перспективные системы противоракетной обороны, такие как концепт «Золотой купол», все больше зависят от орбитальных комплексов.

В свое время еще Рональд Рейган (40-й президент США. — NEWS.ru) говорил: «Кто владеет космосом, тот владеет миром». Поэтому Макрон не совершил открытия. В будущем защита от межконтинентальных баллистических ракет, от баллистических ракет подводных лодок будет основана на системах оружия, размещенного в космосе, о чем говорит «Золотой купол». Макрон хочет, чтобы ЕС втянулся в гонку вооружений в космосе, так как делать ставку на третьи страны для них рискованно. Но его слова больше имеют пропагандистскую цель, потому что международное космическое агентство заточено под гражданские программы, — пояснил Кнутов.

По его словам, развитие космических вооружений идет достаточно быстрыми темпами, например, разрабатываются электромагнитные пушки. Он также добавил, что без разведки из космоса в современных условиях невозможно вести боевые действия.

Ранее Макрон заявил, что следующий военный конфликт может развернуться в космическом пространстве. Он сообщил, что в связи с этим Париж выделит дополнительно €4,2 млрд (395 млрд рублей) на развитие космической обороны.