13 ноября 2025 в 17:34

В СПЧ высказались о приговоре Трояновой после заявления о российских детях

Член СПЧ Кабанов назвал восьмилетний срок справедливым наказанием для Трояновой

Яна Троянова Яна Троянова Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Восьмилетний срок заключения является обоснованным наказанием для актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), призывавшей убивать российских детей, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, лицам, представляющим угрозу для страны, должны выносить суровый приговор в соответствии с тяжкими статьями.

Мы достаточно долго вели гуманную правовую политику в отношении иноагентов и даже явных врагов, которые призывают к уничтожению нашей Родины и дискредитируют армию. Сейчас, наверное, подумали, что это будет продолжаться вечно, если правоохранительная судебная система не начнет работать адекватно. Кто-то скажет, что восемь лет [Трояновой] — это долгий срок. Но послушайте, а сколько можно предупреждать? Сколько можно выступать против РФ? Вы же выступаете против страны и против своего народа, — высказался Кабанов.

Он напомнил, что Троянова выступала за уничтожение российского народа, включая детей, и призывала к взрывам и использованию ядерного оружия. По мнению Кабанова, это заслуживает крайней формы наказания, поскольку прослеживается явная связь с экстремизмом и терроризмом.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Трояновой, назначив ей восемь лет лишения свободы в колонии. Ее обвиняют в призывах к терроризму, разжигании ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства по национальному признаку, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

