13 ноября 2025 в 17:35

Нутрициолог перечислил три привычки для ясности ума

Нутрициолог Пристанский: орехи, вода и фрукты помогут обрести ясность ума

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Орехи, вода и фрукты помогут обрести ясность ума, рассказал «Радио 1» нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что без достаточного количества воды остальные меры будут неэффективны.

Чем наша кровь гуще, тем хуже она поступает в мелкие капилляры, сосуды и так далее. Поэтому полтора-два литра воды в день желательно выпивать, — рассказал Пристанский.

По словам нутрициолога, жиры, содержащиеся в орехах, необходимы для работы нервной системы. По его словам, фруктами лучше заменить другие сладости, так как в них содержится больше клетчатки.

Ранее Пристанский рассказал, что ягоды способствуют стимуляции мозга. Содержащиеся в них флавоноиды позволят улучшить память и повысить концентрацию.

нутрициологи
вода
фрукты
орехи
