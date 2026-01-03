Новый год — 2026
03 января 2026 в 05:33

Этот фруктовый крамбл с овсянкой и корицей стал моим любимым полезным завтраком — рецепт от диетолога

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот крамбл — идеальный обман для мозга: кажется, что ешь на завтрак настоящий десерт, но на самом деле получаешь порцию полезной клетчатки, витаминов и сложных углеводов. Вместо яблок и груш можно использовать любые сезонные ягоды, персики или сливы, создавая новый вкус каждую неделю.

Одно яблоко и одну грушу очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю фрукты в жаропрочную форму, добавляю 40–60 г овсяных хлопьев, мед и корицу по вкусу, затем тщательно все перемешиваю. Отправляю форму в разогретую до 180°C духовку на 15–20 минут, пока фрукты не станут мягкими, а овсянка сверху не подрумянится. Готовый крамбл подаю сразу, добавив сверху столовую ложку греческого йогурта и посыпав измельченными грецкими орехами (3–4 шт.).

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

