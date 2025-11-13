Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 16:50

Патрушев заявил о росте доли российских вин на внутреннем рынке

Патрушев: импорт вина в Россию снизился на треть с начала 2025 года

Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев Фото: kremlin.ru

Россия снизила импорт вина в 2025 году примерно на треть по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума. Он отметил рост доли отечественного производства, передает корреспондент NEWS.ru.

Коллеги, я подчеркну, что результатом введенных мер регулирования стал фактически полный уход от зарубежных виноматериалов и сокращение импорта вина. Только по сравнению с прошлым годом он уменьшился приблизительно на треть, — сказал Патрушев.

С начала 2025 года доля отечественного продукта в структуре потребления выросла с 58% до 63%. Вице-премьер добавил, что ассортимент вин должен расти.

Ранее Патрушев заявил, что урожай винограда в России в 2025 году составит около 870 тыс. тонн. Этот показатель почти не уступает рекордным результатам предыдущего года. Он также отметил, что площадь виноградников в стране превысила 110 тыс. гектаров — это на 14% больше, чем в 2020 году. По итогам года в России площадь увеличится еще на 5 тыс. гектаров.

До этого стало известно, что крымские виноградари предупредили о значительных потерях урожая в 2025 году из-за продолжительной засухи и весенних заморозков. Многие хозяйства потеряли до половины планируемого урожая, особенно пострадали ранние сорта вроде «шардоне» и «алиготе», чьи почки погибли во время апрельских похолоданий.

вина
виноделы
Дмитрий Патрушев
импорт
