Отец школьника напал на учителя и избил его В Москве отец ученика пятого класса избил учителя

Отец ученика пятого класса одной из школ северо-востока Москвы избил учителя, передает Telegram-канал «Московское образование». В общеобразовательное учреждение вызвали скорую помощь и правоохранителей. С родителем будут разбираться сотрудники МВД. Школа проведет внутреннее расследование.

До этого в Сети появилось видео из школы в Артеме, на котором учительница заклеивает скотчем рот одного ученика и бьет стулом другого. Кадры с камер наблюдения, запечатлевшие инцидент, стали поводом для проверки прокуратуры Приморского края. Ролики быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям. Лидером группировки является девочка. Местные власти советуют родителям разбираться в конфликтах между детьми самим.