13 ноября 2025 в 20:36

Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера

Генетик Киселев раскритиковал британское исследование ДНК Гитлера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исследование британских ученых о возможном наличии у нацистского диктатора Адольфа Гитлера синдрома Каллмана, которое могло вызвать аномалии развития половых органов, основано на непроверенных данных, заявил заведующий лабораторией эпигенетики ИОГен РАН профессор Сергей Киселев в интервью изданию «Подъем». Ученый усомнился в достоверности анализа ДНК из образцов крови на фрагменте дивана из бункера Гитлера, назвав это профанацией.

Достоверно-то его останков не зафиксировано — все это обсуждается, поэтому над чем сейчас работают британские ученые, я, честно говоря, не могу сказать. Забавно, пускай работают над гениталиями. Смешное сообщение, — сказал он.

По словам генетика РАН, невозможно доказать принадлежность найденных образцов именно Гитлеру, а британские ученые в очередной раз «насмешили мир».

Ранее в The Times сообщили о новом исследовании ДНК диктатора, согласно результатам которой он мог страдать синдромом Каллмана. По информации источника, это открытие может объяснить, почему Гитлер был единственным из высших нацистских руководителей, кто не имел семьи и детей.

