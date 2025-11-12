Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:30

Куриное филе с майонезом: секрет идеального сочного блюда

Рецепт сочного куриного филе в духовке с майонезом Рецепт сочного куриного филе в духовке с майонезом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриное филе с майонезом — отличный способ быстро приготовить сочное и нежное блюдо. Для него понадобится всего несколько ингредиентов, и результат порадует всех!

Возьмите 500 г куриного филе, 3 ст. л. майонеза, соль и перец на свой вкус. Курицу нарежьте порционными кусочками, посыпьте солью и поперчите, хорошенько смажьте майонезом. Выложите на противень одним слоем и поставьте в духовку запекаться на 180 градусах в течение 25−30 минут. Куриное филе с майонезом зазолотится и останется мягким внутри.

Этот простой рецепт идеально подходит для будних дней, когда хочется вкусно и быстро поесть.

Ранее мы поделились рецептом минтая в сметане, тающего во рту.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
