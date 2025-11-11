Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим татарский элеш с курицей и картошкой: секрет самого сочного пирога

Татарский пирог с курицей и картошкой: простой рецепт Татарский пирог с курицей и картошкой: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Татарский элеш — это традиционный пирог с тонким тестом и насыщенной начинкой, который готовится быстро, но выглядит празднично. Сочетание мягкой курицы и картофеля делает его вкусным и сытным.

Для теста возьмите 300 г муки, 150 мл кефира, 1 яйцо, щепотку соли и ½ ч. л. соды. Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 15 минут. Для начинки обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу до прозрачности, добавьте 300 г нарезанной кубиками курицы, посолите, поперчите и готовьте 5 минут. Картофель (300 г) очистите, нарежьте кубиками и слегка отварите до полуготовности. Смешайте курицу и картофель, добавьте специи по вкусу.

Раскатайте тесто, выложите начинку, защипните края и выпекайте в духовке около 40 минут, пока выпечка не станет золотистой. Лучшая температура: 180 градусов.

  • Совет: чтобы пирог был особенно сочным, перед выпечкой смажьте верх яйцом или слегка сливками.

Готовим лучшую татарскую лепешку — катламу — за 15 минут на сковороде. Повторите наш простой рецепт!

