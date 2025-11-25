День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:13

Нежный слоеный салат с рыбой и сливочным соусом: праздничное блюдо с изысканным вкусом, которое украсит новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хочется подать что-то необычное и при этом не усложнять себе жизнь, этот салат станет настоящей находкой. Он выглядит нарядно, обладает мягким вкусом и прекрасно сочетается с легкими напитками, поэтому идеально подходит для зимнего застолья.

Подготовьте ингредиенты: картофель — 3 клубня, семгу слабосоленую — 150 г, мягкий сливочный сыр — 100 г, яйца — 3 шт., сметану — 2 ст. л., горчицу зернистую — 1 ч. л.

Готовим все просто: картофель отвариваем в мундире и нарезаем кубиками, яйца измельчаем, белки и желтки разделяем, рыбу режем небольшими кусочками. Для соуса смешиваем сыр со сметаной и горчицей до гладкой массы.

На тарелку слоями выкладываем картофель, белки, рыбу, каждый слой слегка прижимая и смазывая соусом. Верх украшаем желтками и зеленью. Салат нужно охладить минимум два часа — тогда он станет плотным, сочным и легко нарежется порциями. Хранить блюдо можно не более суток из-за рыбы и молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что Новый год под знаком Красной Огненной Лошади требует особого подхода к праздничному столу. Салат «Снежный скакун» сочетает в себе свежесть и красивую слоеную подачу, что делает любой ужин более торжественным. Простота приготовления и эффектный внешний вид делают его идеальным решением для домашнего праздника.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Общество
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Общество
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно
Общество
Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно
Пачка готового теста и горсть орехов — пеку украинские кифлики: нежные колечки с тающей серединкой
Общество
Пачка готового теста и горсть орехов — пеку украинские кифлики: нежные колечки с тающей серединкой
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Общество
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Нежный слоеный салат с рыбой и сливочным соусом: праздничное блюдо с изысканным вкусом, которое украсит новогодний стол Если хочется подать что-то необычное и при этом не усложнять себе жизнь, этот салат станет настоящей находкой. Он выглядит нарядно, обладает мягким вкусом и прекрасно сочетается с легкими напитками.
картофель — 3 клубня
семга слабосоленая — 150 г
мягкий сливочный сыр — 100 г
яйца — 3 шт.
сметана — 2 ст. л.
горчица зернистая — 1 ч. л.
>
Картофель отвариваем в мундире и нарезаем кубиками, яйца измельчаем, белки и желтки разделяем, рыбу режем небольшими кусочками.
Для соуса смешиваем сыр со сметаной и горчицей до гладкой массы.
На тарелку слоями выкладываем картофель, белки, рыбу, каждый слой слегка прижимая и смазывая соусом. Верх украшаем желтками и зеленью.
Салат нужно охладить минимум два часа — тогда он станет плотным, сочным и легко нарежется порциями. Хранить блюдо можно не более суток из-за рыбы и молочных продуктов.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась с условиями предложенного США мирного соглашения
Появились кадры освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.