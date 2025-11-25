Нежный слоеный салат с рыбой и сливочным соусом: праздничное блюдо с изысканным вкусом, которое украсит новогодний стол

Если хочется подать что-то необычное и при этом не усложнять себе жизнь, этот салат станет настоящей находкой. Он выглядит нарядно, обладает мягким вкусом и прекрасно сочетается с легкими напитками, поэтому идеально подходит для зимнего застолья.

Подготовьте ингредиенты: картофель — 3 клубня, семгу слабосоленую — 150 г, мягкий сливочный сыр — 100 г, яйца — 3 шт., сметану — 2 ст. л., горчицу зернистую — 1 ч. л.

Готовим все просто: картофель отвариваем в мундире и нарезаем кубиками, яйца измельчаем, белки и желтки разделяем, рыбу режем небольшими кусочками. Для соуса смешиваем сыр со сметаной и горчицей до гладкой массы.

На тарелку слоями выкладываем картофель, белки, рыбу, каждый слой слегка прижимая и смазывая соусом. Верх украшаем желтками и зеленью. Салат нужно охладить минимум два часа — тогда он станет плотным, сочным и легко нарежется порциями. Хранить блюдо можно не более суток из-за рыбы и молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что Новый год под знаком Красной Огненной Лошади требует особого подхода к праздничному столу. Салат «Снежный скакун» сочетает в себе свежесть и красивую слоеную подачу, что делает любой ужин более торжественным. Простота приготовления и эффектный внешний вид делают его идеальным решением для домашнего праздника.