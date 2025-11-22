Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади

Новый год под знаком Красной Огненной Лошади требует особого подхода к праздничному столу. Салат «Снежный скакун» сочетает в себе свежесть и красивую слоеную подачу, что делает любой ужин более торжественным. Простота приготовления и эффектный внешний вид делают его идеальным решением для домашнего праздника.

Куриное филе нарезают тонкими брусочками и выкладывают первым слоем на плоскую тарелку, слегка смазывая майонезом. Затем идет тертый отварной картофель, который также смазывают майонезом.

Маринованный лук придает салату пикантность, затем выкладывают тертые яйца и снова майонез. Завершающий слой — тертый плавленый сырок, аккуратно распределенный по поверхности. Украшение из зеленого лука делает салат нарядным и аппетитным. «Снежный скакун» радует не только вкусом, но и гармонией символики с наступающим годом Огненной Лошади.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.