Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:42

Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год под знаком Красной Огненной Лошади требует особого подхода к праздничному столу. Салат «Снежный скакун» сочетает в себе свежесть и красивую слоеную подачу, что делает любой ужин более торжественным. Простота приготовления и эффектный внешний вид делают его идеальным решением для домашнего праздника.

Куриное филе нарезают тонкими брусочками и выкладывают первым слоем на плоскую тарелку, слегка смазывая майонезом. Затем идет тертый отварной картофель, который также смазывают майонезом.

Маринованный лук придает салату пикантность, затем выкладывают тертые яйца и снова майонез. Завершающий слой — тертый плавленый сырок, аккуратно распределенный по поверхности. Украшение из зеленого лука делает салат нарядным и аппетитным. «Снежный скакун» радует не только вкусом, но и гармонией символики с наступающим годом Огненной Лошади.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Читайте также
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол
Общество
Новогодний салат «Лизетта» для Красной Огненной Лошади — нарядное угощение, которое покорит гостей и украсит праздничный стол
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Регионы
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Медовик больше не делаю. Вместо него — «Шишки под снегом»: любимый новогодний десерт!
Общество
Медовик больше не делаю. Вместо него — «Шишки под снегом»: любимый новогодний десерт!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади Салат «Снежный скакун» сочетает в себе свежесть и красивую слоеную подачу, что делает любой ужин более торжественным. Простота приготовления и эффектный внешний вид делают его идеальным решением для домашнего праздника.
Куриное филе
Отварной картофель
Маринованный лук
Майонез
Вареные яйца
Плавленный сырок
Зеленый лук
Соль
>
Куриное филе нарезают тонкими брусочками и выкладывают первым слоем на плоскую тарелку, слегка смазывая майонезом.
Затем идет тертый отварной картофель, который также смазывают майонезом.
Маринованный лук придает салату пикантность, затем выкладывают тертые яйца и снова майонез.
Завершающий слой — тертый плавленый сырок, аккуратно распределенный по поверхности. Украшение из зеленого лука делает салат нарядным и аппетитным.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров по плану США
Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября
В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва мира на Украине
Магнитные бури сегодня, 22 ноября: что завтра, головная боль, бессонница
Молекулярная кухня: что это такое и с чем ее едят
«Рубикон» очистил небо от дронов ВСУ
У популярного чая выявили неожиданный побочный эффект
Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 22 ноября, что с евро и юанем
В МИД России назвали важные темы по Украине, которые готовы обсуждать США
«Важнейшее достижение»: раскрыто значение ММФ БРИКС для Санкт-Петербурга
Полиция арестовала бывшего президента
Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область
«Свежая кровь»: американист оценил перспективы Дрисколла на новой должности
Антикварные елочные игрушки: цены, виды и где искать
Розыск, огромные долги, рак жены: куда пропал «двойник» Пугачевой Песков
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Минобороны объяснило важность освобождения Звановки
Раскрыты планы расширения формата ММФ БРИК
«Более 5 тыс. участников»: организаторы ММФ БРИКС подвели итоги форума
В БРИКС появится международный аналог «Честного знака»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.