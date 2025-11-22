Международный муниципальный форум стран БРИКС
Медовик больше не делаю. Вместо него — «Шишки под снегом»: любимый новогодний десерт!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что нужно для создания по-настоящему волшебной новогодней атмосферы? Аромат домашней выпечки, который наполняет дом уютом и предвкушением праздника! Печенье «Шишки под снегом» — не просто десерт, а маленькие съедобные украшения для вашего стола. Они выглядят как настоящие лесные шишечки, но таят в себе нежное песочное тесто и ванильно-ореховый аромат. Это те самые вкусные мелочи, которые делают Новый год особенным — когда вместе с близкими лепишь каждую «шишечку», а потом с наслаждением пробуешь хрустящие сладкие иголочки.

Для печенья вам понадобится: 200 г размягченного сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 2 яичных желтка, 300 г муки, 100 г молотых орехов, ванилин. Взбейте масло с сахарной пудрой, добавьте желтки, муку, орехи и ванилин. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Формируйте небольшие конусы, выкладывайте на противень. При помощи ножниц сделайте надрезы «елочкой», двигаясь снизу вверх. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой — будет похоже на иней! Эти «шишки» особенно хороши с горячим шоколадом или мандариновым соком.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

