Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 11:00

Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что нужно утру, чтобы оно стало по-настоящему добрым? Быстрый, вкусный и красивый завтрак, который готовится буквально за несколько минут! Эти яичные конвертики — именно то, что нужно. Всего три основных ингредиента, минимум усилий — и на вашем столе появляются аккуратные, золотистые конвертики с сочной начинкой. Они напоминают одновременно и омлет, и яичные блинчики, но с изящной формой, которая превращает обычные яйца в маленький кулинарный шедевр. Это блюдо спасает, когда нужно накормить семью вкусно и быстро, а времени на долгую готовку совсем нет.

Вам понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. молока, соль, растительное масло. Для начинки можно использовать сыр, ветчину, зелень или овощи. Взбейте яйца с молоком и мукой до однородности, посолите. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выливайте тесто порциями, формируя небольшие тонкие блинчики. Когда верхняя сторона почти схватится, на одну половинку выложите начинку и второй половинкой накройте ее, как конвертик. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока они горячие! Эти конвертики особенно хороши со сметаной или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Общество
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Общество
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
Общество
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе
Общество
Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
конвертики
завтраки
рецепты
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.