Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль

Знаете, что нужно утру, чтобы оно стало по-настоящему добрым? Быстрый, вкусный и красивый завтрак, который готовится буквально за несколько минут! Эти яичные конвертики — именно то, что нужно. Всего три основных ингредиента, минимум усилий — и на вашем столе появляются аккуратные, золотистые конвертики с сочной начинкой. Они напоминают одновременно и омлет, и яичные блинчики, но с изящной формой, которая превращает обычные яйца в маленький кулинарный шедевр. Это блюдо спасает, когда нужно накормить семью вкусно и быстро, а времени на долгую готовку совсем нет.

Вам понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. молока, соль, растительное масло. Для начинки можно использовать сыр, ветчину, зелень или овощи. Взбейте яйца с молоком и мукой до однородности, посолите. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выливайте тесто порциями, формируя небольшие тонкие блинчики. Когда верхняя сторона почти схватится, на одну половинку выложите начинку и второй половинкой накройте ее, как конвертик. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу, пока они горячие! Эти конвертики особенно хороши со сметаной или свежими овощами.

