Проще омлета, а смотрится как десерт. Корзиночки со шпинатом и фетой — полезно, сытно и очень красиво

Завтрак может быть не только быстрым и полезным, но и невероятно красивым, вызывающим настоящий восторг. Эти корзиночки — идеальное тому подтверждение: яркая зелень шпината, нежный рассольный сыр и хрустящее тесто создают гармоничный вкус и потрясающий вид. Они доказывают, что полезное блюдо совсем не обязано быть скучным, а его приготовление может быть проще, чем взбить яичницу.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоеного теста, 200 г свежего или замороженного шпината, 150 г сыра фета, 2 яйца, 100 мл сливок 10%, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха. Разморозьте тесто по инструкции. Раскатайте его и вырежьте кружки, которые разместите в формочках для маффинов. Шпинат обжарьте на сухой сковороде до мягкости и дайте остыть. В миске разомните вилкой сыр фета, добавьте яйца, сливки, остывший шпинат, соль, перец и мускатный орех. Тщательно перемешайте. Равномерно разлейте начинку по корзиночкам из теста. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до загустения начинки и золотистого цвета теста. Подавайте теплыми или комнатной температуры.

