08 января 2026 в 10:35

Лучший способ начать день — корзиночки «Солнышко» с яйцом пашот и ветчиной. Всего 3 ингредиента и 12 минут в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Что может быть лучше, чем начать день с тёплой, хрустящей и невероятно аппетитной выпечки, которая готовится быстрее, чем закипит чайник? Эти корзиночки, похожие на маленькие солнышки, сочетают в себе сочную ветчину, нежное яйцо и воздушное слоёное тесто. Это идеальный баланс белков и углеводов, который заряжает энергией и хорошим настроением на весь день, требуя от вас минимум усилий.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоёного теста, 150 г ветчины, 4 яйца, соль, перец, сливочное масло для смазывания форм. Разморозьте тесто по инструкции. Раскатайте его в пласт и вырежьте 4 кружка диаметром немного больше ваших формочек для маффинов. Аккуратно разместите кружки в смазанных маслом формочках, сформировав корзиночки. Ветчину нарежьте небольшими кубиками и равномерно распределите по дну каждой корзиночки. Аккуратно вбейте в каждую по одному яйцу, стараясь не повредить желток. Посолите и поперчите по вкусу. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут, пока белок схватится, а тесто не станет золотистым. Подавайте сразу, пока корзиночки горячие и хрустящие.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
