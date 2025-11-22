Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:13

К супу или бутербродам — готовлю хлеб-лепешку с сыром и чесночной намазкой: сметают до крошек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете идеальный хлеб к супу или просто на перекус? Эта лепешка с сыром хороша и горячей, когда сыр тянется, и холодной, когда текстура становится особенно интересной.

В 180 мл теплого молока растворяю 5 г дрожжей и 10 г сахара, оставляю до появления пенной шапки. В миске смешиваю 280-300 г муки с 5 г соли, добавляю опару и 20 г растительного масла, замешиваю гладкое тесто, не липнущее к рукам. Округляю его, кладу на застеленный пергаментом противень, накрываю пленкой и оставляю в тепле подходить.

Для намазки смешиваю 30 г мягкого сливочного масла, 1 яичный желток и 1-2 измельченных зубчика чеснока, добавляю рубленую зелень по вкусу. Подошедшее тесто обминаю и растягиваю в круглую лепешку. Делаю ножом надрезы по всей поверхности, обильно смазываю лепешку намазкой, а в сами надрезы вставляю кусочки сыра (200 г). Снова накрываю пленкой и даю немного подойти. Выпекаю в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Общество
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Общество
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
Общество
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Регионы
В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
еда
рецепты
тесто
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.