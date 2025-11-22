Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус

Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус. Мечтаете о простой и невероятно вкусной выпечке, которая тает во рту? Эти сырные лепешки станут вашим новым кулинарным открытием! Заварное тесто на кипятке делает их особенно нежными внутри, а хрустящая корочка и тягучий сыр создают идеальную гармонию. Отличный вариант для быстрого перекуса или дополнения к супу.

Для теста смешайте 250 г муки с половиной чайной ложки соли, влейте 100 мл крутого кипятка и быстро перемешайте ложкой. Когда масса немного остынет, вымесите руками на припыленной мукой поверхности — тесто должно стать мягким и эластичным. Если нужно, добавьте немного муки, но не переусердствуйте. Дайте тесту отдохнуть под пленкой 10–15 минут. 100 г сыра натрите на мелкой терке. Разделите тесто на 3 части, каждую раскатайте в тонкую лепешку. На середину выложите сыр, защипните края, как у конвертика, и снова аккуратно раскатайте. Обжарьте в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу — именно горячими они особенно хороши!

