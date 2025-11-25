Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно

Когда хочется настоящей русской кухни — сытной, душевной и по-домашнему щедрой, нет ничего лучше кулебяки. Этот знаменитый пирог с многослойной начинкой был главным украшением стола еще у наших прабабушек. Особенно хороша кулебяка с квашеной капустой и яйцом — в ней удивительным образом сочетается пикантная кислинка капусты, нежность яиц и аромат свежего теста. Такой пирог не стыдно поставить и на праздничный стол, и подать к семейному ужину. А готовится он хоть и не быстро, за результат того стоит — румяная, ароматная, с сочной начинкой, она исчезает со стола мгновенно.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч.л. соды и щепотка соли. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки: 700 г квашеной капусты, 4 вареных яйца, 2 луковицы, 3 ст.л. растительного масла. Капусту потушите с мелко нарезанным луком около 30 минут. Яйца нарежьте кубиками. Тесто разделите на две части — одну побольше, другую поменьше. Большую раскатайте и выложите в форму. Слой капусты, слой яиц — так выложите всю начинку. Накройте второй частью теста, защипните края. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C 40-45 минут. Подавайте горячей или холодной — в любом виде она бесподобна!

