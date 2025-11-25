День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:00

Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно

Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется настоящей русской кухни — сытной, душевной и по-домашнему щедрой, нет ничего лучше кулебяки. Этот знаменитый пирог с многослойной начинкой был главным украшением стола еще у наших прабабушек. Особенно хороша кулебяка с квашеной капустой и яйцом — в ней удивительным образом сочетается пикантная кислинка капусты, нежность яиц и аромат свежего теста. Такой пирог не стыдно поставить и на праздничный стол, и подать к семейному ужину. А готовится он хоть и не быстро, за результат того стоит — румяная, ароматная, с сочной начинкой, она исчезает со стола мгновенно.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч.л. соды и щепотка соли. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки: 700 г квашеной капусты, 4 вареных яйца, 2 луковицы, 3 ст.л. растительного масла. Капусту потушите с мелко нарезанным луком около 30 минут. Яйца нарежьте кубиками. Тесто разделите на две части — одну побольше, другую поменьше. Большую раскатайте и выложите в форму. Слой капусты, слой яиц — так выложите всю начинку. Накройте второй частью теста, защипните края. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C 40-45 минут. Подавайте горячей или холодной — в любом виде она бесподобна!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Общество
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Общество
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно
Общество
Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно
Обожаю заливные пироги за их простоту: вкусный рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно
Общество
Обожаю заливные пироги за их простоту: вкусный рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборская пита: сербский слоеный пирог с тягучим сыром
Общество
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборская пита: сербский слоеный пирог с тягучим сыром
пироги
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась с условиями предложенного США мирного соглашения
Обнародовано видео освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.