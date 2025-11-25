День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:31

В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о сталкинге

Депутат Горячева: законопроект о сталкинге планируется рассмотреть до конца года

Ксения Горячева Ксения Горячева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Законопроект о противодействии сталкингу планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, заявила NEWS.ru депутат Ксения Горячева. По ее словам, в настоящее время в российском законодательстве нет прямой нормы, защищающей от систематического преследования.

Сталкинг — это не просто навязчивое внимание, а форма насилия, которая разрушает чувство безопасности. Сегодня в российском законодательстве нет отдельной статьи, которая защищала бы людей от систематического преследования, и это серьезная проблема. Мы уже давно прорабатываем законопроект о противодействии сталкингу и планируем внести его до конца года, — пояснила Горячева.

Она добавила, что, пока закон не принят, пострадавшим обязательно нужно обращаться в полицию — даже если нет прямых угроз. По ее словам, заявление фиксирует факт преследования и дает правоохранителям больше инструментов для реакции.

Пока закон о сталкинге не принят, все равно важно обращаться в полицию. Даже если кажется, что угроз нет, заявление фиксирует ситуацию и дает больше инструментов для защиты. Часто профилактическая беседа с полицией уже останавливает преследователя. Кроме того, продолжает работать наш проект «Сталкингу — нет», где мы помогаем пострадавшим правильно оформить обращения, добиться реакции от правоохранительных органов, а при необходимости направляем депутатские запросы. Уже сотни людей получили через нас реальную помощь и защиту, — подытожила Горячева.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что законопроект о сталкинге является нормальным и правильным, поэтому его необходимо принять в ближайшее время. По ее словам, документ вводит поэтапную ответственность и начинает защиту жертв с простого судебного запрета на приближение.

сталкинг
Россия
Госдума
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист объяснил, почему спрос на потребкредиты в РФ упал почти вдвое
Раскрыт размер ежегодной семейной выплаты
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
«Фекальный сталкер» из Москвы остался безнаказанным
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.