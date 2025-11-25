В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о сталкинге

Законопроект о противодействии сталкингу планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, заявила NEWS.ru депутат Ксения Горячева. По ее словам, в настоящее время в российском законодательстве нет прямой нормы, защищающей от систематического преследования.

Сталкинг — это не просто навязчивое внимание, а форма насилия, которая разрушает чувство безопасности. Сегодня в российском законодательстве нет отдельной статьи, которая защищала бы людей от систематического преследования, и это серьезная проблема. Мы уже давно прорабатываем законопроект о противодействии сталкингу и планируем внести его до конца года, — пояснила Горячева.

Она добавила, что, пока закон не принят, пострадавшим обязательно нужно обращаться в полицию — даже если нет прямых угроз. По ее словам, заявление фиксирует факт преследования и дает правоохранителям больше инструментов для реакции.

Пока закон о сталкинге не принят, все равно важно обращаться в полицию. Даже если кажется, что угроз нет, заявление фиксирует ситуацию и дает больше инструментов для защиты. Часто профилактическая беседа с полицией уже останавливает преследователя. Кроме того, продолжает работать наш проект «Сталкингу — нет», где мы помогаем пострадавшим правильно оформить обращения, добиться реакции от правоохранительных органов, а при необходимости направляем депутатские запросы. Уже сотни людей получили через нас реальную помощь и защиту, — подытожила Горячева.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что законопроект о сталкинге является нормальным и правильным, поэтому его необходимо принять в ближайшее время. По ее словам, документ вводит поэтапную ответственность и начинает защиту жертв с простого судебного запрета на приближение.