Лавров рассказал, чем занимается Россия вместо «трепания языком»

Россия придерживается дипломатии вместо того, чтобы «трепать языком», заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии он прокомментировал информацию западных СМИ о якобы переговорах Москвы и Вашингтона в ОАЭ.

У нас подход другой. Как я уже сказал, каналы [взаимодействия с США] есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы, — констатировал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что у Европы были все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, но она их провалила. Дипломат отметил, что сейчас европейские страны активно пытаются вмешаться в переговорный процесс и предлагают свои планы.

До этого Лавров сообщил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Он также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.