25 ноября 2025 в 13:43

В ГД ответили, есть ли ответственность за ошибки в документах на соцвыплаты

Депутат Бессараб: последствий за ошибки в документах на соцвыплаты не будет

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Россиянам не грозят последствия за ошибки в документах на социальные выплаты, рассказала «Ридусу» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С инициативой об освобождении от уголовной ответственности за такие ошибки выступил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

Никто не собирается предъявлять уголовную ответственность за такую ошибку. Сегодня каких-либо уголовных дел по таким ошибкам просто нет. Не сталкивалась и надеюсь никогда не столкнуться с подобной ситуацией, — заявила Бессараб.

Депутат отметила, что ошибки могут привести к неверному начислению средств. Она напомнила, что в таком случае деньги будет необходимо вернуть государству.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что женщины могут одновременно получать и зарплату, и ежемесячное пособие во время ухода за ребенком до 1,5 года при неполной занятости. По его словам, в этой ситуации следует заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору, где подробно прописываются все условия.

