19 ноября 2025 в 15:39

Володин ответил на слухи о повышении пенсионного возраста

Володин заверил россиян, что никто не собирается повышать пенсионный возраст

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пенсионный возраст в России не повысят, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так он ответил на интерпретацию СМИ слов депутата Светланы Бессараб об увеличении размера пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже, передает корреспондент NEWS.ru.

Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать, — отметил Володин.

До этого Бессараб сообщила, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии. По ее словам, сделать это можно в случае выхода на нее на 10 лет позже.

Ранее ЛДПР разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней. Данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.

Также эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что трудовой стаж является основой для будущей пенсии, но иногда его часть не учитывается. По словам эксперта, стаж может «исчезнуть» из-за ошибок работодателя, технических сбоев в базе СФР или других причин.

