Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат! Хрустящие куриные крылышки в ароматной панировке – идеальная закуска к любому поводу. Этот простой рецепт гарантирует сочное мясо внутри и невероятно аппетитную хрустящую корочку снаружи. Блюдо легко приготовить и можно заморозить полуфабрикатом про запас.

Ингредиенты

Куриные крылышки — 1 кг

Соевый соус, сахар — по вкусу

Кетчуп — по вкусу

Чёрный молотый перец, специи — по вкусу

Чеснок — 4–5 зубчиков

Копчёная паприка — 3 ст. ложки

Подсолнечное масло — около 50 мл

Панировочные сухари — 0,5 стакана

Приготовление

Куриные крылышки подготовить, при необходимости удалить крайние фаланги и разрезать по суставам. Посолить, поперчить, натереть измельчённым чесноком. Добавить копчёную паприку, соевый соус, сахар и другие любимые специи по желанию. Влить подсолнечное масло и тщательно всё перемешать. Оставить мариноваться минимум на 30 минут. Можно эти крылышки замораживать. Далее разморозить и обвалять в панировочных сухарях, хорошо перемешав, чтобы каждое было полностью покрыто. Выложить крылышки на противень. Запекать в разогретой до 200°C духовке до образования румяной аппетитной корочки. Время приготовления зависит от вашей духовки, ориентируйтесь на внешний вид.

