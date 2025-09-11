Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:00

Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат

Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат! Хрустящие куриные крылышки в ароматной панировке – идеальная закуска к любому поводу. Этот простой рецепт гарантирует сочное мясо внутри и невероятно аппетитную хрустящую корочку снаружи. Блюдо легко приготовить и можно заморозить полуфабрикатом про запас.

Ингредиенты

  • Куриные крылышки — 1 кг
  • Соевый соус, сахар — по вкусу
  • Кетчуп — по вкусу
  • Чёрный молотый перец, специи — по вкусу
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Копчёная паприка — 3 ст. ложки
  • Подсолнечное масло — около 50 мл
  • Панировочные сухари — 0,5 стакана

Приготовление

  1. Куриные крылышки подготовить, при необходимости удалить крайние фаланги и разрезать по суставам. Посолить, поперчить, натереть измельчённым чесноком. Добавить копчёную паприку, соевый соус, сахар и другие любимые специи по желанию. Влить подсолнечное масло и тщательно всё перемешать. Оставить мариноваться минимум на 30 минут. Можно эти крылышки замораживать.
  2. Далее разморозить и обвалять в панировочных сухарях, хорошо перемешав, чтобы каждое было полностью покрыто. Выложить крылышки на противень. Запекать в разогретой до 200°C духовке до образования румяной аппетитной корочки. Время приготовления зависит от вашей духовки, ориентируйтесь на внешний вид.

