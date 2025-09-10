Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Простая закуска «Три рубля»: готовим рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простая закуска «Три рубля»: готовим рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все! Этот невероятно простой и экономный рулет станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Сочетание нежного плавленого сыра, пикантной сельди и свежей зелени создает гармоничный вкус, который исчезает с тарелок мгновенно.

Ингредиенты

  • Лаваш армянский — 1 шт.
  • Сельдь слабосоленая — 1 шт.
  • Сыр плавленый — 100 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Лук зеленый — 1/2 пучка

Приготовление

  1. Лаваш разложите на столе и равномерно намажьте весь пласт плавленым сыром, создавая основу для начинки. Филе сельди нарежьте подходящими кусочками и выложите вдоль одного края лаваша. Вареное яйцо натрите на крупной терке и расположите рядом с селедкой, а затем обильно посыпьте все мелко нарезанным зеленым луком.
  2. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, стараясь не допустить пустот, затем заверните его в пищевую пленку, плотно прижав руками для лучшей формовки, и уберите в холодильник минимум на 4–5 часов, а лучше на всю ночь. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра.

