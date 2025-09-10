Простая закуска «Три рубля»: готовим рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все

Простая закуска «Три рубля»: готовим рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все

Простая закуска «Три рубля»: готовим рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все! Этот невероятно простой и экономный рулет станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Сочетание нежного плавленого сыра, пикантной сельди и свежей зелени создает гармоничный вкус, который исчезает с тарелок мгновенно.

Ингредиенты

Лаваш армянский — 1 шт.

Сельдь слабосоленая — 1 шт.

Сыр плавленый — 100 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Лук зеленый — 1/2 пучка

Приготовление

Лаваш разложите на столе и равномерно намажьте весь пласт плавленым сыром, создавая основу для начинки. Филе сельди нарежьте подходящими кусочками и выложите вдоль одного края лаваша. Вареное яйцо натрите на крупной терке и расположите рядом с селедкой, а затем обильно посыпьте все мелко нарезанным зеленым луком. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, стараясь не допустить пустот, затем заверните его в пищевую пленку, плотно прижав руками для лучшей формовки, и уберите в холодильник минимум на 4–5 часов, а лучше на всю ночь. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра.

Ранее мы готовили рыбку по-голландски. Маринуем сельдь с секретами.