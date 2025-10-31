Легкое тесто, сочное мясо — пирог, который любят все

Домашний пирог с мясом — это уют, аромат и вкус, который всегда ассоциируется с домом. Мягкое тесто, румяная корочка и сочная начинка делают его любимцем всей семьи. Для теста потребуется 400 граммов муки, 200 миллилитров кефира, 2 яйца, 80 граммов сливочного масла, чайная ложка соли и пол чайной ложки соды.

Муку просеивают, добавляют соль и соду, вливают кефир, добавляют яйца и растопленное масло. Замешивают мягкое, эластичное тесто и оставляют его на 20 минут под полотенцем.

Для начинки берут 400 граммов мясного фарша (лучше смесь говядины и свинины), 1 крупную луковицу, 2 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу. Лук и чеснок мелко рубят, смешивают с фаршем, приправляют специями и слегка обжаривают, чтобы начинка стала ароматнее.

Тесто делят на две части, одну раскатывают и выкладывают в форму, распределяют мясную начинку, накрывают второй частью теста и защипывают края. Верх смазывают желтком. Выпекают пирог при 180 градусах около 35–40 минут, пока он не станет золотистым и благоухающим.

Готовый пирог с мясом получается нежным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой. Он хорош и теплым, и остывшим — настоящая классика домашней кухни.

