Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем

Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем

Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем! Идеальная и с аппетитной корочкой! Этот рецепт — настоящая магия! Печень получается невероятно нежной, сочной и ароматной, с аппетитной хрустящей корочкой. Даже те, кто не любит субпродукты, оценят этот вкус.

Ингредиенты

Говяжья печень — 600 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л. (без горки)

Сода — 1/2 ч. л.

Лук — 1 шт.

Кукурузная мука — для панировки

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Печень промойте, обсушите, удалите плёнку и нарежьте крупными кусочками. В миске взбейте яйцо с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залейте печень маринадом, перемешайте и уберите в холодильник минимум на 2 часа (можно на ночь). Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости в небольшом количестве масла. Выложите на тарелку. Каждый кусочек маринованной печени обваляйте в кукурузной муке. На разогретой сковороде (в том же масле, где жарился лук) обжарьте печень по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Верните лук на сковороду, перемешайте с печенью, накройте крышкой и томите на медленном огне 5 минут.

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