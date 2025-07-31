Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем! Идеальная и с аппетитной корочкой! Этот рецепт — настоящая магия! Печень получается невероятно нежной, сочной и ароматной, с аппетитной хрустящей корочкой. Даже те, кто не любит субпродукты, оценят этот вкус.
Ингредиенты
- Говяжья печень — 600 г
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л. (без горки)
- Сода — 1/2 ч. л.
- Лук — 1 шт.
- Кукурузная мука — для панировки
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Печень промойте, обсушите, удалите плёнку и нарежьте крупными кусочками. В миске взбейте яйцо с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залейте печень маринадом, перемешайте и уберите в холодильник минимум на 2 часа (можно на ночь).
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости в небольшом количестве масла. Выложите на тарелку. Каждый кусочек маринованной печени обваляйте в кукурузной муке.
- На разогретой сковороде (в том же масле, где жарился лук) обжарьте печень по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Верните лук на сковороду, перемешайте с печенью, накройте крышкой и томите на медленном огне 5 минут.
Ранее мы готовили салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой.