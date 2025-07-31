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31 июля 2025 в 05:30

Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем! Идеальная и с аппетитной корочкой! Этот рецепт — настоящая магия! Печень получается невероятно нежной, сочной и ароматной, с аппетитной хрустящей корочкой. Даже те, кто не любит субпродукты, оценят этот вкус.

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. (без горки)
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Лук — 1 шт.
  • Кукурузная мука — для панировки
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Печень промойте, обсушите, удалите плёнку и нарежьте крупными кусочками. В миске взбейте яйцо с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залейте печень маринадом, перемешайте и уберите в холодильник минимум на 2 часа (можно на ночь).
  2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости в небольшом количестве масла. Выложите на тарелку. Каждый кусочек маринованной печени обваляйте в кукурузной муке.
  3. На разогретой сковороде (в том же масле, где жарился лук) обжарьте печень по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Верните лук на сковороду, перемешайте с печенью, накройте крышкой и томите на медленном огне 5 минут.

Ранее мы готовили салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой.

печень
панировка
жарка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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