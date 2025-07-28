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28 июля 2025 в 07:00

Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежной печени трески, хрустящих соленых огурчиков и ароматного зеленого лука. Идеальное блюдо для праздничного стола!

Ингредиенты (на 4–6 порций)

  • Картофель отварной — 3 шт. (средние)
  • Печень трески/минтая — 240 г
  • Морковь отварная — 3 шт.
  • Огурцы соленые — 3 шт.
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Майонез — 150–200 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Картофель и морковь отварить до готовности, охладить. В прозрачную салатницу первым слоем выложить тертый картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Размять вилкой печень трески, равномерно распределить вторым слоем.
  2. Соленые огурцы натереть на крупной терке, отжать сок, выложить третьим слоем. Яйца натереть на средней терке, покрыть следующим слоем с майонезом. Тертую вареную морковь распределить следующим слоем.
  3. Завершающий слой — тертый сыр, обильно смазанный майонезом. Украсить рубленым зеленым луком.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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