Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежной печени трески, хрустящих соленых огурчиков и ароматного зеленого лука. Идеальное блюдо для праздничного стола!
Ингредиенты (на 4–6 порций)
- Картофель отварной — 3 шт. (средние)
- Печень трески/минтая — 240 г
- Морковь отварная — 3 шт.
- Огурцы соленые — 3 шт.
- Яйца вареные — 4 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Зеленый лук — 1 пучок
- Майонез — 150–200 г
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
- Картофель и морковь отварить до готовности, охладить. В прозрачную салатницу первым слоем выложить тертый картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Размять вилкой печень трески, равномерно распределить вторым слоем.
- Соленые огурцы натереть на крупной терке, отжать сок, выложить третьим слоем. Яйца натереть на средней терке, покрыть следующим слоем с майонезом. Тертую вареную морковь распределить следующим слоем.
- Завершающий слой — тертый сыр, обильно смазанный майонезом. Украсить рубленым зеленым луком.
Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.