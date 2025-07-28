Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой

Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой

Салат «Северный» — вкуснятина с печенью трески! Невероятный и простой! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежной печени трески, хрустящих соленых огурчиков и ароматного зеленого лука. Идеальное блюдо для праздничного стола!

Ингредиенты (на 4–6 порций)

Картофель отварной — 3 шт. (средние)

Печень трески/минтая — 240 г

Морковь отварная — 3 шт.

Огурцы соленые — 3 шт.

Яйца вареные — 4 шт.

Сыр твердый — 100 г

Зеленый лук — 1 пучок

Майонез — 150–200 г

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Картофель и морковь отварить до готовности, охладить. В прозрачную салатницу первым слоем выложить тертый картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Размять вилкой печень трески, равномерно распределить вторым слоем. Соленые огурцы натереть на крупной терке, отжать сок, выложить третьим слоем. Яйца натереть на средней терке, покрыть следующим слоем с майонезом. Тертую вареную морковь распределить следующим слоем. Завершающий слой — тертый сыр, обильно смазанный майонезом. Украсить рубленым зеленым луком.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.