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25 июля 2025 в 08:00

Сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово! Этот пикантный салат с насыщенным сырным вкусом, хрустящими огурчиками и приятной остротой станет хитом любого застолья. Готовится за 10 минут!

Ингредиенты

  • Сыр («Российский», «Гауда») — 250 г (крупная тёрка)
  • Яйца — 3 шт. (варёные, кубиками)
  • Огурцы солёные — 3 шт. (соломка)
  • Сухарики ржаные — 100 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика (пресс)
  • Укроп — 1/2 пучка (мелко рубленный)
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите сыр, нарежьте яйца и огурцы, укроп и чеснок порежьте. В миске смешайте все ингредиенты с майонезом, кроме сухариков.
  2. Добавьте сухарики при подаче сверху.

Советы: подавайте сразу — сухарики должны оставаться хрустящими. Для пикантности можно добавить 1 ч. л. горчицы. Замените майонез на греческий йогурт для лёгкой версии.

Ранее мы готовили летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простых продуктов.

салат
сыр
яйцо
сухарики
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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