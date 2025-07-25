Сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово! Этот пикантный салат с насыщенным сырным вкусом, хрустящими огурчиками и приятной остротой станет хитом любого застолья. Готовится за 10 минут!
Ингредиенты
- Сыр («Российский», «Гауда») — 250 г (крупная тёрка)
- Яйца — 3 шт. (варёные, кубиками)
- Огурцы солёные — 3 шт. (соломка)
- Сухарики ржаные — 100 г
- Чеснок — 2-3 зубчика (пресс)
- Укроп — 1/2 пучка (мелко рубленный)
- Майонез — 3-4 ст. л.
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Натрите сыр, нарежьте яйца и огурцы, укроп и чеснок порежьте. В миске смешайте все ингредиенты с майонезом, кроме сухариков.
- Добавьте сухарики при подаче сверху.
Советы: подавайте сразу — сухарики должны оставаться хрустящими. Для пикантности можно добавить 1 ч. л. горчицы. Замените майонез на греческий йогурт для лёгкой версии.
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