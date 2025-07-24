Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 14:45

Летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простецких продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний салат с картошкой и йогуртовой заправкой! Вкуснятина из простецких продуктов. Картофельный салат — это универсальное блюдо, которое легко приготовить заранее и подать к обеду или ужину. Благодаря йогуртовой заправке получается легким, ароматным и очень свежим на вкус. Идеальный вариант для жарких дней.

Ингредиенты

  • Картофель красный — 500 г
  • Куриный бульон или вода — 350 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Огурец соленый — 2 шт
  • Грудинка копченая — 200 г
  • Йогурт натуральный — 0,5 стакана
  • Укроп — 1 ст. л.
  • Орегано — 1 ст. л.
  • Майонез нежирный — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Винный уксус — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Укроп, грецкий орех — для украшения

Приготовление

  1. В сотейник налить воду или бульон, добавить картофель. Довести до кипения, варить 20 минут. Откинуть картофель на дуршлаг, остудить 30 минут. Смешать йогурт, чеснок, зелень, майонез, масло, уксус и соль.
  2. Добавить картофель, нарезанный лук, огурцы и грудинку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в холодильник охлаждаться. Перед подачей украсить салат укропом и орехами.

Ранее мы готовили салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка.

салат
картошка
картофель
лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили породы собак, которые отлично уживаются с кошками
В Амурской области почтут память погибших в авиакатастрофе с Ан-24
В СКР раскрыли, есть ли выжившие в результате крушения Ан-24 в Приамурье
«Мы не хотим»: в Венгрии пошли против Евросоюза в вопросе Украины
«Усвоили урок Трампа»: греки «захлебнулись» в собственном оливковом масле
«Краснохряк, шламоброд»: радио «Судного дня» выдало пять загадочных шифров
«Торговые войны»: стало известно, как политика Трампа сыграет против него
В МИД раскрыли рецепт сохранения государственности Украины
Пассажиры разбившегося Ан-24: кто был на борту, кому удалось спастись
Десятки амурчан помогают искать погибших на месте крушения Ан-24
Клоунада, а не перемирие: Зеленский провалил переговоры в Стамбуле
Задержана замглавы Химок Жданкина
Как строить экологично и не переплачивать: зеленые технологии без мифов
Суд избрал меру пресечения первому заму Домодедовского городского прокурора
Очевидица крушения Ан-24 описала последние минуты перед трагедией
Обещали втолкать ветку: военные взяли избитого в Балашихе парня под опеку
Пятеро сотрудников РЖД погибли при крушении Ан-24
Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму
Погода в Москве в пятницу, 25 июля: ждать ли сильные ливни и похолодание
Они могут облегчить жизнь! Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.