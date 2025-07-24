Летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простецких продуктов

Летний салат с картошкой и йогуртовой заправкой! Вкуснятина из простецких продуктов. Картофельный салат — это универсальное блюдо, которое легко приготовить заранее и подать к обеду или ужину. Благодаря йогуртовой заправке получается легким, ароматным и очень свежим на вкус. Идеальный вариант для жарких дней.
Ингредиенты
- Картофель красный — 500 г
- Куриный бульон или вода — 350 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Зеленый лук — 1 пучок
- Огурец соленый — 2 шт
- Грудинка копченая — 200 г
- Йогурт натуральный — 0,5 стакана
- Укроп — 1 ст. л.
- Орегано — 1 ст. л.
- Майонез нежирный — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Винный уксус — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Укроп, грецкий орех — для украшения
Приготовление
- В сотейник налить воду или бульон, добавить картофель. Довести до кипения, варить 20 минут. Откинуть картофель на дуршлаг, остудить 30 минут. Смешать йогурт, чеснок, зелень, майонез, масло, уксус и соль.
- Добавить картофель, нарезанный лук, огурцы и грудинку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в холодильник охлаждаться. Перед подачей украсить салат укропом и орехами.
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