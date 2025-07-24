Летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простецких продуктов

Летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простецких продуктов

Летний салат с картошкой и йогуртовой заправкой! Вкуснятина из простецких продуктов. Картофельный салат — это универсальное блюдо, которое легко приготовить заранее и подать к обеду или ужину. Благодаря йогуртовой заправке получается легким, ароматным и очень свежим на вкус. Идеальный вариант для жарких дней.

Ингредиенты

Картофель красный — 500 г

Куриный бульон или вода — 350 г

Чеснок — 1 зубчик

Зеленый лук — 1 пучок

Огурец соленый — 2 шт

Грудинка копченая — 200 г

Йогурт натуральный — 0,5 стакана

Укроп — 1 ст. л.

Орегано — 1 ст. л.

Майонез нежирный — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Винный уксус — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Укроп, грецкий орех — для украшения

Приготовление

В сотейник налить воду или бульон, добавить картофель. Довести до кипения, варить 20 минут. Откинуть картофель на дуршлаг, остудить 30 минут. Смешать йогурт, чеснок, зелень, майонез, масло, уксус и соль. Добавить картофель, нарезанный лук, огурцы и грудинку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в холодильник охлаждаться. Перед подачей украсить салат укропом и орехами.

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